Lichtblick in einer schwierigen MotoGP-Saison: Tom Lüthi

Tom Lüthi startet zum GP Grossbritannien in Silverstone so weit vorne wie noch nie in seiner kurzen MotoGP-Karriere. Im teilweise von Regen geprägten Qualifying fährt der Emmentaler auf den 15. Platz.Bisher war der 18. Rang zum Saisonauftakt in Katar und in Spanien sein Bestresultat gewesen.