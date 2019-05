Lüthi noch sieben Zähler hinter WM-Leader Baldassarri

Tom Lüthi kämpfte in Le Mans mit Problemen © KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE

Tom Lüthi beendet nach einem schwierigen Rennen den Grand Prix von Frankreich in Le Mans im 6. Rang.Der 32-jährige Emmentaler startete aus der ersten Reihe und führte das Rennen für die ersten drei von 25 Runden an. Dann konnte der Kalex-Fahrer die Pace nicht mehr halten und fiel in den 6.