Lüthi stürzt beim GP Argentinien und scheidet aus

Dabei hatte das Rennwochenende so gut begonnen, als Lüthi am ersten Trainingstag der Schnellste gewesen war © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Für Tom Lüthi hat sich die lange Reise zum Grand Prix von Argentinien nicht gelohnt. Der Schweizer stürzt in Termas de Rio Hondo in der 6. Runde und scheidet aus.Auch Dominique Aegerter hatte Pech. Der Oberaargauer stürzte allerdings erst in der letzten Runde an 15. Stelle liegend.