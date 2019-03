Lüthis grandiose Aufholjagd: Zweiter zum Saisonauftakt in Katar

Zurück in der Moto2 und zurück auf dem Podest: Tom Lüthi © KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Was für ein Rennen von Tom Lüthi: Der Emmentaler, der 2018 in der Königsklasse punktelos geblieben war, schafft in seinem ersten Moto2-GP seit eineinhalb Jahren gleich den Sprung aufs Podest.Lüthi verpasste zum Saisonauftakt in Katar nach phänomenaler Aufholjagd seinen 17.