Luftangriff des US-Militärs gegen möglichen Al-Kaida-Terroristen

Es werde noch geklärt, ob Jamal al-Badawi bei dem Angriff am Dienstag getötet worden sei, sagte ein Sprecher des Zentralkommandos in Tampa.

Die USA beschuldigen Al-Badawi, den Anschlag auf den US-Zerstörer «USS Cole» im Oktober 2000 in der jemenitischen Hafenstadt Aden geplant zu haben. Damals hatten sich zwei Selbstmordattentäter nahe dem Schiff in die Luft gesprengt und 17 US-Soldaten mit in den Tod gerissen. Al-Badawi war bereits zweimal im Jemen festgenommen worden, er konnte aber jeweils ausbrechen.

(SDA)