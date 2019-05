Kliniken in Rebellengebiet zerstört

Freiwillige der Helferorganisation Weisshelme bergen ein Opfer nach Luftangriffen auf einen Markt im Dorf Ras al-Ain in der Provinz idlib. (Bild vom 7. Mai). © KEYSTONE/AP Syrian Civil Defense White Helmets

Die neue Angriffswelle auf Syriens letztes grosses Rebellengebiet um die Stadt Idlib verschärft die humanitäre Not in der Region. Seit Beginn der Angriffe in der vergangenen Woche sind dort mindestens zwölf Gesundheitseinrichtungen getroffen worden.