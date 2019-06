Borschberg stellt neues Elektroflugzeug vor

Präsentation in einem Hangar auf dem Flugplatz Sitten: Die zweisitzige Bristell Energic soll ab 2021 insbesondere Flugschulen zur Verfügung stehen. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Die Firma des Luftfahrtpioniers André Borschberg, H55, hat am Freitag in Sitten nach einem erfolgreichen Erstflug ein neues Elektroflugzeug vorgestellt. Das zweisitzige Flugzeug Bristell Energic soll ab 2021 insbesondere in Flugschulen verwendet werden.