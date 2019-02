Lugano bleibt an Fribourg dran

Jani Lajunen sitzt dem Zuger Santeri Alatalo im Nacken © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Der HC Lugano bleibt in Tuchfühlung mit den Playoff-Rängen. Die Tessiner setzen sich gegen den Tabellenzweiten und Cupsieger Zug mit 3:0 durch und bleiben am Tabellenachten Fribourg dran.Luganos Goalie Elvis Merzlikins feierte mit 30 Paraden seinen vierten Shutout in der laufenden Meisterschaft.