Lugano befindet sich in der Champions Hockey League in arger Rücklage. Zwei Tage nach der 2:3 zum Auftakt in Pilsen verlieren die Tessiner mit 2:5 auch beim slowakischen Meister Banska Bystrica.