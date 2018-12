Luxemburg macht ÖV kostenlos

Ein Bus am Dienstag im Zentrum von Luxemburg - bald ist seine Benützung kostenlos. © Keystone/EPA/JULIEN WARNAND

Bahn- und Busfahren wird in Luxemburg vom ersten Quartal 2020 an kostenlos sein. Dies kündigte Premierminister Xavier Bettel am Dienstag während seiner Regierungserklärung vor dem Parlament des Grossherzogtums an.