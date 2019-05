Luxemburgs Altgrossherzog Jean beigesetzt

Der Sohn von König Hassan II., Prinz Moulay Rachid von Marokko (M.), wird begleitet vom früheren französischen Ministerpräsidenten Nicolas Sarkozy (r.). © Keystone/AP/FRANCISCO SECO

Altgrossherzog Jean von Luxemburg ist am Samstag mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt worden. Seine letzte Ruhe fand er in einer Familiengruft in der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in der luxemburgischen Hauptstadt.