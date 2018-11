Im Fall, dass YB im Europacup verbleibt, findet das Cupspiel am Mittwoch, 27. Februar, um 20.30 Uhr im Stade de Suisse in Bern statt. Scheidet der Schweizer Meister hingegen aus dem Europacup aus, behält Luzern das Heimrecht. Das Spiel würde eine Woche später als ursprünglich geplant am Mittwoch, 6. März, stattfinden. Wegen der Champions-League-Achtelfinals würde der Anpfiff allerdings bereits um 18.00 Uhr erfolgen.

(SDA)