Luzern gegen Thun wie im Cup – nur umgekehrt

Pascal Schürpf bejubelt sein mit einem Schlenzer erzieltes 2:0 © KEYSTONE/URS FLUEELER

Nach fünf sieglosen Meisterschaftsspielen erringt der FC Luzern seinen zweiten Erfolg am Stück. Nach dem 2:1 in St. Gallen bezwingen die Innerschweizer den FC Thun daheim 3:1.In dieser Woche hat der Fussball in Luzern eine seltsame Geschichte geschrieben.