Luzern trifft auf Olympiakos Piräus

Luzern erwartet in der Europa-League-Qualifikation ein Gastspiel bei den heissblütigen Fans von Olympiakos Piräus © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

Luzern bekommt es in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation mit Olympiakos Piräus zu tun. Der Dritte der Super League tritt am 9. August zuerst auswärts an. An Olympiakos Piräus bissen sich vor zwei Jahren die Young Boys die Zähne aus.