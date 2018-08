Luzerner wollen den «Äscher» übernehmen

Philippe Giesser, wie das Onlineportal Zentralplus berichtet, zeigen Sie Interesse am Berggasthaus Äscher. Vor Kurzem hat Sinnvoll Gastro auf Facebook ein Bild des Äscher gepostet. Wie muss man das verstehen? Haben Sie den Äscher schon übernommen?

Nein, ein Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Aber für uns in der Geschäftsleitung haben wir den Beschluss gefasst, dass wir den Äscher gerne übernehmen möchten. Der Kontakt ins Appenzell ist da.

Schrecken Sie die Meldungen, die in den letzten Tagen in den Medien kolportiert wurden, nicht ab? Offenbar soll die Infrastruktur in schlechtem Zustand, das Haus nicht für grosse Besucheranstürme ausgelegt sein.

Damit gehen wir gelassen um. Bei jeder Geschichte gibt es Herausforderungen, die es anzunehmen gilt. Wir sind jetzt schon eine Weile am Markt, haben in den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht und uns dadurch ein Know-how angeeignet, um mit derlei Herausforderungen umgehen zu können.

Sie sagen, der Kontakt ins Appenzell bestehe. Wie weit sind die Verhandlungen?

Spruchreif ist noch nichts. Wir gehen auch davon aus, dass wir nicht die einzigen Interessenten sein werden. Und ich kann so viel sagen, dass sich die Eigentümer des Äschers verständlicherweise noch nicht zu fest in die Karten haben blicken lassen.

Das ausführliche Interview findest du auf «Tagblatt.ch»

(red.)