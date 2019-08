Christian Stucki wird am Dienstag seine Freude über den Triumph mit den Einwohnern von Lyss teilen können. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Mit einem Festumzug, Ansprachen und Musik wird die Gemeinde Lyss BE am Dienstagabend den neuen Schwingerkönig Christian Stucki feiern. Stucki wohnt in der Seeländer Ortschaft zwischen Biel und Bern.