Mach deine Weihnachtsdeko selbst

Die Weihnachtsdekoration gehört genau so zum Dezember wie das oftmals trübe Wetter. Irgendwie muss man ja das Gemüt ein wenig erhellen. Doch im Laden gekaufte Dekoration macht nicht so viel Freude, wie selbstgebastelte. Deshalb haben wir uns mit der St.Gallerin Rahel Bamert zusammengetan. Sie ist Expertin im Gebiet Kreativität und «Do It Yourself».

1. Kerzengläser im Weihnachtsstil

Mit einem Haarspray, Kerzengläsern und Glitzer kannst du weihnachtliche Kerzenhalter basteln. Einfach mit dem Haarspray die Gläser besprühen, Glitzer darin verteilen und fertig! Wenn die besinnliche Zeit vorbei ist, kannst du die Gläser in die Spülmaschine geben und sie sind wie neu.

Du brauchst:

1x Haarspray

3x Kerzengläser

3x Glitzer, je nach Vorliebe

3x Teelicht

2. Duftkranz aus Salzteig

Diese Bastelidee sieht nicht nur schön aus, sie riecht auch gut. Den Kranz kann man auch gut mit kleinen Kindern basteln, denn dafür braucht es vor allem Kreativität. Zuerst muss der Salzteig vorbereitet werden. Anschliessend wird dieser zu einem runden Kranz geformt. Danach kann man nach Belieben Gewürze und andere schöne weihnachtlichen Dinge reinstecken. Wichtig ist, dass man die Utensilien genug tief reinsteckt, damit sie später nicht so leicht heraus fallen. Am Schluss muss man den Teig trocknen lassen und fertig ist der Duftkranz.



Du brauchst:

2x Tasse Mehl (für Salzteig)

1x TL Öl (für Salzteig)

1x Tasse Salz (für Salzteig)

1x Tasse Wasser (für Salzteig)

1x Glässchen mit Nägeli

1x Pack Anïs

5x kleine Tannenzapfen

4x Blätter und Beeren der Stechpalme

1x Pack Loorbeerblätter

1x Glässchen Vanillestangen

und alles was dir sonst noch einfällt

3. Guetzlidose zum Verschenken

Guetzli sind ein beliebtes Weihnachtspräsent. Nur die Verpackung ist vielfach ein Plastiksack, eine Serviette oder eine lieblose Dose. Das geht besser: Man nehme ein Konfiglas, schreibe einen netten Gruss darauf und mache mit Geschenkband eine Schleife drum herum. Mit einem Stanzer und schönem Papier kannst du auch noch ein süsses Namenstäfelchen basteln. Nach der Weihnachtszeit kann man das Glas abwaschen und wieder für Konfi nutzen.

Du brauchst:

1x Konfiglas

1x Weihnachtsband

1x Kreideschreiber

1x Weihnachtspapier

1x Stanzer