Paris: Brexit-Verschiebung erscheint zu lang

Die Harmonie ist nur vordergründig: In Sachen Brexit sind sich der französische Präsident Macron und die britische Premierministerin May alles andere als einig (beim Empfang im Elysée-Palast in Paris). © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing am Abend die britische Premierministerin Theresa May im Élysée-Palast in Paris zu einem Gespräch. Frankreich will einem weiteren Aufschub des Brexits nur unter strikten Bedingungen zustimmen.