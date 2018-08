Brexit-Gespräche in der Sommersonne

Ernste Gesichter während den Gesprächen über ein ernstes Thema: Die britische Premierministerin Theresa May und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trafen sich am Freitag zu einem Brexit-Meeting am Mittelmeer. © KEYSTONE/EPA POOL/SEBASTIEN NOGIER / POOL

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Freitag in Südfrankreich mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammengekommen. Macron empfing May in Fort Bregançon an der Mittelmeerküste zu Gesprächen über den britischen Austritt aus der EU.