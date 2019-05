Macron und Zuckerberg reden über Hass

Facebook-CEO Mark Zuckerberg (l.) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag bei ihrem Treffen im Elysée-Palast in Paris. © Keystone/AP EPA POOL/YOAN VALAT

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Facebook-Chef Mark Zuckerberg haben sich über den Kampf gegen Hass im Netz ausgetauscht. Sie taten dies in einem rund anderthalbstündigen Gespräch am Freitag im Elysée-Palast in Paris.