Macron will Einkommensteuer «deutlich» senken

Als Antwort auf die gut fünfmonatigen Sozialproteste der «Gelbwesten» will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Einkommensteuer «deutlich» senken. Das kündigte der Staatschef am Donnerstag vor Journalisten und Kabinettsmitgliedern im Elysée-Palast in Paris an.