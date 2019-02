Macrons Ex-Sicherheitsmitarbeiter in U-Haft

Alexandre Benalla, der frühere Sicherheitsberater von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, ist in Untersuchungshaft genommen worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Die französische Justiz hat Alexandre Benalla, einen früheren Sicherheitsmitarbeiter von Staatschef Emmanuel Macron, in Untersuchungshaft genommen. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend in Paris.