Macrons Zustimmungswert bei französischen Bürgern sinkt weiter

Die Unterstützung im Volk schwindet: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kämpft mit schlechten Umfragewerten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP AFP Pool/LUDOVIC MARIN

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verliert in der Bevölkerung weiter an Rückhalt: In einer Umfrage sank seine Zustimmungsrate auf einen neuen Tiefststand von 25 Prozent. Im Oktober hatte sie noch bei 29 Prozent gelegen.