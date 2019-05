ESC: Madonna in Israel eingetroffen

Madonna ist in der vergangenen Nacht in Israel eingetroffen. Beim ESC-Finale am nächsten Samstag will sie mit zwei Songs auftreten, hat jedoch laut Medien den entsprechenden Vertrag noch nicht unterschrieben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Der US-Popstar Madonna ist in der Nacht zum Mittwoch in Israel angekommen. Sie werde beim ESC-Finale am Samstag mit zwei Songs auftreten, berichtete das israelische Fernsehen.