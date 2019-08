Maduro will von der Opposition kontrolliertes Parlament auflösen

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro will das venezolanische Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen, damit die letzte Bastion der Opposition eliminiert werden kann. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela will Präsident Nicolás Maduro das von der Opposition kontrollierte Parlament auflösen. Die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung setzte am Montag eine Kommission ein.