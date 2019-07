Mädchen aus Auto befreit

In Kreuzlingen wurde ein Mädchen alleine im Auto zurückgelassen. © (Bild: iStock)

Ein 7-jähriges Mädchen wurde in Kreuzlingen am Mittwochnachmittag in der prallen Sonne in einem geschlossenen Auto zurückgelassen. Nur dank des mutigen Eingreifens eines Mannes konnte Schlimmeres verhindert werden.