Mädchen 19 Meter weggeschleudert

Nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei wurde das Mädchen durch den wuchtigen Aufprall 19 Meter durch die Luft geschleudert. (Symbolbild) © Keystone/LAURENT GILLIERON

Ein vierjähriges Mädchen ist am Mittwochabend in Pully VD von einem Auto angefahren worden, als es auf seinem Trottinett einen Fussgängerstreifen überquerte. Es wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.