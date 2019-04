Mädchenmörder kriegt 20 Jahre Haft

Blumen und Kerzen erinnern an das zwölfjährige Mädchen, das an seinem Wohnort ermordet wurde. (Archiv). © KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Wegen Vergewaltigung und Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen ist ein Mann in Genf zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Der Taxifahrer aus Äthiopien hatte in dem Berufungsprozess auf Freispruch plädiert.