Märchen, Magie und Muskelkraft

#1 Tamina Lumina 🔦

Eine märchenhafte Geschichte und magische Beleuchtungen: In Bad Ragaz wird dieses Wochenende an der Tamina Lumina an sechs verschiedenen Standorten Licht auf die historischen Fassaden des Dorfes projiziert. Dabei wird die Geschichte des kleinen Paracelsus erzählt, der während der Jahrtausendflut verloren geht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt – und die Zuschauer folgen den Spuren durch den alten Dorfkern.

#2 Abstimmen gehen 🗳

Am Sonntag wird nicht ausgeschlafen: Die Schweiz stimmt über drei nationale und zwei kantonale Vorlagen ab. Dazu kommen diverse kommunale Vorlagen. In der grossen FM1Today-Übersicht erfährst du, welche Themen im Fokus stehen. Die Wahlurnen sind an den meisten Ort bis um 12 Uhr geöffnet – wer trotzdem liegenbleiben will, kann die ausgefüllten (brieflichen) Stimmunterlagen bis am Vortag bei der Gemeinde abgeben.

#3 Tatort St.Gallen 🔎

Das Böse ist näher als man denkt – vielleicht auch in St.Gallen? Am Freitag gibt es ein Stadtrundgang der besonderen Art. In diesem werden schaurig-spannende Geschichten erzählt und die verbrecherischen Machenschaften der Stadt St.Gallen aufgedeckt.

#4 Eisdisco Herisau ⛸

Wer nach dem ersten Schnee in dieser Woche bereits in Winterstimmung ist und gleichzeitig das Tanzbein schwingen will, wird im Appenzellerland fündig: In Hersiau findet am Samstag die achte Eisdisco statt. Die Eishalle wird dabei komplett in Disco-Licht getaucht und DJ Tom Delay legt Hits für alle Altersstufen auf. Für Schlittschuhmuffel gibt es eine Bar.

#5 Aerobic Schweizermeisterschaften in Frauenfeld 🤸‍♀️

Für Sportfans findet am Wochenende die Aerobic Schweizermeisterschaft in Frauenfeld statt. In drei verschiedenen Kategorien kämpfen die Turnerinnen und Turner um die goldene Medaille. Dabei zählen vor allem Kreativität und Teamgeist. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Musik gelegt – auch die Auswahl wird bewertet.

#6 Aussicht geniessen 🌞

Egal ob Händchen halten oder gemütlich das Wetter geniessen – ein Spaziergang am Rhein eignet sich für Singles, genauso wie für verliebte Pärchen. Am Samstag wird am Alten Rhein, südlich der ARA Altenrhein, eine Beobachtungsplattform eingeweiht. Der perfekte Ort für einen ruhigen Tag.

#7 Latainamerikanische Film sehen 📽

16 Filme und 20 Kurzfilme aus insgesamt 16 Ländern: Der Traum von Cineasten und allen, die es werden wollen, wird im Kino Scala wahr: Schon zum zehnten Mal zeigt das Festival Pantalla Latina internationale Filme aus Lateinamerika – im Orginalton, aber mit deutschen Untertiteln. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Dok-Filmen und Livemusik.