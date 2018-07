Maite Kelly – Rebellion & Innovation im Schlager

Es gibt Momente im Leben, in denen wirklich alles Gold ist, was glänzt. Irgendwann zahlt es sich im Verlauf der sieben Leben aus, wenn man allen Rückschlägen zum Trotz selbstbewusst an seine Stärken glaubt. Irgendwann wird man belohnt, wenn man alle Facetten seines Daseins bewusst (er)lebt.