Malle in der Markthalle

«Mama Laudaaa!» Ja, auch diesen Hit gab es am Samstag in Wattwil, als Almklausi an der «Mallorca Night» am Barpub-Festival in Wattwil auftrat. Natürlich verflog so jegliche schlechte Laune, für die festende Menge gab es kein Halten mehr.

«Es ging voll die Post ab», sagt ein Party-Gast. Wenn man nicht selbst tanzen wollte, konnte man auch den Profis von den Splendid Dancers zuschauen – oder sich an den Bars und Foodständen verköstigen.

Alle Bilder von der grossen Sause findest du in unserer Galerie.

