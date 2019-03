Frachter mit Flüchtlingen unter Kontrolle gebracht

Der Frachter, der 108 Bootsflüchtlinge gerettet hat, wurde von Helikoptern und Militärschiffen in den Hafen von Maltas Hauptstadt Valletta eskortiert. © KEYSTONE/EPA/ANNE AQUILINA

Der bizarre Fall zeigt das Chaos, das bei der Seenotrettung herrscht. Gerettete Flüchtlinge bringen ein Handelsschiff in ihre Gewalt und steuern es Richtung Malta. Ihr Ziel: Bloss nicht in die libysche «Hölle» zurück. Maltas Armee geht mit Maschinenpistolen an Bord.