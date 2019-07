Mamié im WM-Halbfinal knapp gescheitert

Um nur 0,15 Sekunden verpasste Lisa Mamié die Teilnahme am Final der besten acht vom Dienstag.Obwohl sie im Halbfinal die ersten 50 m etwas langsamer anging als am Morgen, senkte die Schwimmerin der Limmat Sharks Zürich in 1:07,11 ihre nationale Bestmarke, die sie erst im WM-Vorlauf aufgestellt hatte, nochmals um 19 Hundertstel. Dies reichte Mamié, die ihren Landesrekord über 100 m Brust seit Anfang März schon fünfmal verbessert hat, in der Endabrechnung zum 11. Platz.

Schnellste im Halbfinal war die Russin Julia Jefimowa in 1:05,56, womit sie um einen Zehntel vor der amerikanischen Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin Lilly King blieb.

(SDA)