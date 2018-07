Die Musicalverfilmung "Mamma Mia! Here We Go Again" belegte am Wochenende vom 19. bis 22. Juli 2018 in den Kinocharts der Deutschschweiz souverän den ersten Platz. (Archiv) © Universal Pictures International Switzerland

«Mamma Mia! Here We Go Again», die Fortsetzung der vor zehn Jahren erfolgreichen Musicalverfilmung «Mamma Mia!», hat in der Deutschschweiz auf Anhieb alle anderen Filme weit hinter sich gelassen. Die Kinos verkauften dafür fast 40’000 Karten.