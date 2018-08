«Mamma Mia! Here We Go Again» übernimmt wieder die Spitze

Die Musikkomödie "Mamma Mia! Here We Go Again" hat am Wochenende vom 16. bis 19. August 2018 am meisten Besucher in die Deutschschweizer Kinos gelockt. (Archiv) © Universal Pictures International Switzerland

Die Musikkomödie «Mamma Mia! Here We Go Again» hat in den Deutschschweizer Kinocharts wieder die Spitze übernommen. Der Agententhriller «Mission Impossible – Fallout» mit Tom Cruise landete damit auf Platz zwei.Die beiden Filme liefern sich seit vier Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.