«Man verpasst das St.Galler Fest nicht»

Der Himmel verdunkelt sich, der Wind weht und man spürt den einen oder anderen Regentropfen am Freitagabend. Für manch einer, wäre das ein Grund zu Hause zu bleiben, nicht so für die St.Galler: «Wir sind hier nicht aus Zucker! Ausserdem ist das St.Galler Fest nur einmal im Jahr, das verpasst man doch nicht», sagt Anna.

Essen, Essen und nochmals Essen

Vom Asiaten, zum Fackelspiess bis hin zum Spezial-Burger – am St.Galler Fest reiht sich ein Essstand an den nächsten: «Ich finde die das so cool», sagt Eva. Auch Valentina geht es so: «Ich komme vor allem wegen dem Essen hierher.»

«Die Stadt lebt»

Livemusik, DJ’s und Karaoke: Die Leuten kommen von weiter her: «Ich bin aus Basel angereist und besuche hier einen Freund, das Stadtfest finde ich sehr sympathisch», sagt Julien. Mario ist aus Basel zugezogen: «Die Stadt lebt und genau das finde ich super. Die Stimmung ist toll, die Leute lachen sogar wenn’s regnet.»

Alte Bekannte treffen

Für die Leute, die in St.Gallen aufgewachsen sind, ist das Fest wie ein Klassentreffen: «Es ist ein guter Grund, wiedermal mit den Freunden in die Stadt zu gehen und alte Bekannte zu sehen», sagt Esther. Auch für Sandra ist es schön, alte Freunde wiederzusehen: «Nebst dem Essen, ist das die beste Sache am St.Galler Fest.»

(sk)