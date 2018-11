Manchester City und Liverpool bleiben ungeschlagen

Für Leader und Meister Manchester City war das 4:0 gegen West Ham United der achte Sieg in Folge in einem Pflichtspiel. Wenn Manchester City bei West Ham United im Londoner Olympiastadion antritt, stellt sich nicht die Frage, ob die Gäste gewinnen, sondern wie hoch sie siegen. In vier Auswärtsspielen in West Hams neuer Arena hat Manchester City nun immer mindestens vier Tore erzielt.

Dieses Mal dauerte es allerdings bis zur 93. Minute, bis die gewohnte Marke erreicht war. Der Deutsche Leroy Sané traf nach einer Flanke des Brasilianers Gabriel Jesus aus spitzem Winkel. Das Spiel an sich war indes bereits nach 35 Minuten entschieden: David Silva (11.), Raheem Sterling (19.) und Sané sorgten für den frühen und komfortablen Vorteil.

Liverpool benötigte in Watford auf dem Weg zum 3:0-Sieg etwas mehr als eine Stunde, bis das Führungstor fiel. Der Ägypter Mohamed Salah erzielte seinen siebten Saisontreffer nach einer Kombination über die Sturmpartner Roberto Firmino und Sadio Mané. Xherdan Shaqiri stand zum zweiten Mal in Folge in der Startformation, trat aber bei den entscheidenden Szenen nicht in Erscheinung. Kurz vor dem zweiten Liverpooler Tor wurde er durch den Mittelfeldspieler James Milner ersetzt.

Trainer Jürgen Klopp setzte in Watford nahezu durchwegs seine besten Kräfte ein, obwohl sein Team in der Champions League am nächsten Mittwoch auswärts gegen Paris Saint-Germain ein vorentscheidendes Spiel zu bestreiten hat. Es bleibt abzuwarten, ob Shaqiri dannzumal wieder von Beginn weg zum Einsatz kommt – oder ob er einer etwas vorsichtigeren Taktik zum Opfer fällt.

Watford – Liverpool 0:3 (0:0). – 20’540 Zuschauer. – Tore: 67. Salah 0:1. 76. Alexander-Arnold 0:2. 89. Firmino 0:3. – Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (bis 74.). 82. Gelb-Rote Karte gegen Henderson (Liverpool).

Manchester United – Crystal Palace 0:0. – 74’516 Zuschauer.

West Ham United – Manchester City 0:4 (0:3). – 56’886 Zuschauer. – Tore: 11. David Silva 0:1. 19. Sterling 0:2. 34. Sané 0:3. 93. Sané 0:4.

Samstag: Brighton & Hove Albion – Leicester City 1:1. Everton – Cardiff City 1:0. Fulham – Southampton 3:2. Manchester United – Crystal Palace 0:0. Watford – Liverpool 0:3. West Ham United – Manchester City 0:4. Tottenham Hotspur – Chelsea 18.30. – Sonntag: Bournemouth – Arsenal 14.30. Wolverhampton – Huddersfield Town 17.00. – Montag: Burnley – Newcastle United 21.00.

1. Manchester City 13/35 (40:5). 2. Liverpool 13/33 (26:5). 3. Chelsea 12/28 (27:8). 4. Tottenham Hotspur 12/27 (20:10). 5. Arsenal 12/24 (26:15). 6. Everton 13/22 (20:15). 7. Manchester United 13/21 (20:21). 8. Bournemouth 12/20 (21:16). 9. Watford 13/20 (17:17). 10. Leicester City 13/18 (18:17). 11. Wolverhampton 12/16 (12:13). 12. Brighton & Hove Albion 13/15 (14:19). 13. West Ham United 13/12 (14:22). 14. Newcastle United 12/9 (9:15). 15. Burnley 12/9 (12:25). 16. Crystal Palace 13/9 (8:17). 17. Southampton 13/8 (10:24). 18. Cardiff City 13/8 (11:26). 19. Fulham 13/8 (14:33). 20. Huddersfield Town 12/7 (6:22).

(SDA)