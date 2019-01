Manchester United siegt dank verschmähtem Belgier

Mit Dank gen Himmel: Romelu Lukaku nach seinem Führungstor in Newcastle © KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS

Manchester United setzt seine gute Zeit in der Premier League im neuen Jahr fort. Dank einem 2:0 in Newcastle reihen die Red Devils nunmehr vier Siege aneinander.Stürmerstar Romelu Lukaku wurde in den letzten Spielen vom neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer kaum berücksichtigt.