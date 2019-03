Der Rentner wurde zuletzt am Freitagmittag am Vogelsangweg in Gossau gesehen. Bis jetzt fehlt jede Spur des Mannes. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach Hinweisen. Niklaus Osterwalder ist etwa 1,76 Meter gross, hat graue Haare, ist von mittlerer Statur und Brillenträger. Als er verschwand, trug er hellgraue Jeans, ein blau kariertes Hemd und eine schwarze Jacke. Wer Hinweise zu Niklaus Osterwalder geben kann, soll sich bei der Polizei melden (058-229-77-88).

(Kapo SG/red.