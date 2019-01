Mann bei Streit mit Messer in Clarens getötet

Ein Streit mit einem Messer hat mit dem Tod eines 27-jährigen Nigerianers geendet. Ein Zeuge alarmierte die Polizei über den Vorfall in Clarens VD. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Bei einem Streit mit einem Messer ist in einem Gebäude in Clarens VD ein 27-jähriger Nigerianer getötet worden. Die Polizei nahm drei Männer in Untersuchungshaft.