Mann beim Holzen am Stanserhorn zu Tode gestürzt

Trotz der Rettungsaktion der Rega verstarb ein verunfallter Holzarbeiter aus Obwalden im Spital. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Ein 47-jähriger Obwaldner ist am Mittwoch bei Holzarbeiten am Stanserhorn in Kerns abgestürzt. Er verletzte sich dabei und wurde von der Rega ins Spital geflogen, wo er an seinen Verletzungen starb.