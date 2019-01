Mann beisst einem Kollegen das Ohr ab

Der verletzte 27-Jährige wurde ins Spital gebracht. (Symbolbild) © Keystone/DPA/Lukas Schulze

In einer Restaurantküche in Malbun FL kam es in der Silvesternacht zu einem heftigen Streit zwischen zwei Angestellten. Ein 34-Jähriger griff seinen 27-jährigen Arbeitskollegen mit einem Rüstmesser an und biss ihm das Ohr ab.