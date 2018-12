Mann erschiesst in Brasilien vier Menschen

Polizisten am Dienstag nach der Bluttat in der Kirche in der Stadt Campinas nahe São Paulo. © Keystone/EPA/CORREIO HANDOUT

Ein bewaffneter Angreifer hat bei einem Gottesdienst in einer Kathedrale in Brasilien vier Menschen erschossen und sich dann selbst das Leben genommen. Nach Polizeiangaben stürmte der Mann am Dienstagmittag (Ortszeit) das Gotteshaus in der Stadt Campinas nahe São Paulo.