Ehefrau erstochen: Täter soll schuldunfähig sein

Mit einem 31 Zentimeter langen Messer stach der Tunesier auf seine Ehefrau ein. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In Burgdorf BE hat am Dienstag der Prozess gegen einen Tunesier begonnen, der 2016 in einem wahren Blutrausch seine Ehefrau erstach. Zu reden gab am ersten Prozesstag vor allem, ob der Mann voll schuldfähig ist.