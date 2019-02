Mann gesteht Tötung von 29-Jähriger in Dübendorf

Nach Tötungsdelikt an 29-jähriger Frau: Die Polizei hat einen psychisch beeinträchtigten Mann verhaftet. Er hat die Tat gestanden. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Das Tötungsdelikt an einer 29-jährigen Frau in Dübendorf ZH ist geklärt. Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag einen Mann an seinem Wohnort verhaftet. Dieser sei psychisch beeinträchtigt und habe die Tat gestanden.