Mann in Badener Nachtlokal bei Angriff schwer am Kopf verletzt

In einem Nachtclub in Baden AG ist ein Besucher tätlich angegriffen und am Kopf schwer verletzt worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein Gast eines Nachtlokals in Baden AG ist am frühen Sonntagmorgen bei einem tätlichen Angriff schwer am Kopf verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein Mann mit weisser Jacke, wurde am Sonntag noch gesucht.