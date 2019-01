Ein asiatischer Löwe hat am Sonntag einen Mann in einem indischen Zoll getötet. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

In einem indischen Zoo ist ein Mann von einem Löwen getötet worden. Der Mann sei am Sonntag über eine 20 Meter hohe Mauer des Chhatbir Zoos im nördlichen Bundesstaat Punjab geklettert und in einen gesperrten Bereich eingedrungen, teilten die Behörden am Montag mit.