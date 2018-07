Tödlicher Unfall mit Mähdrescher

Tod im Mähdrescher: Mann stirbt in Grosswangen LU bei Arbeitsunfall. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA MTI/TAMAS SOKI

Beim Umladen von Raps von einem Mähdrescher auf einen Anhänger ist am Freitag in Grosswangen ein 68-jähriger Mann tödlich verunfallt. Er geriet im Laderaum des Mähdreschers in die Förderschnecke und wurde eingeklemmt.