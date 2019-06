Mann klaut Auto und fährt nach Chur

Die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Chur erhielt am Samstag um 4.35 Uhr eine Meldung der Kantonspolizei Bern, dass jemand ein Auto gestohlen habe und damit möglicherweise unterwegs nach Arosa sei. Die Stadtpolizisten konnten das inzwischen beschädigte Fahrzeug schliesslich um 5.30 Uhr auf der Arosastrasse in Chur stoppen. «Wie der Schaden am Fahrzeug entstand, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen», heisst es in einer Mitteilung.

Der Lenker – ein 32-jähriger Mann in fahrunfähigem Zustand – hatte das Auto einem Kollegen geklaut. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Er musste seinen Führerschein abgeben.

(Stapo Chur/red.)