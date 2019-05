Mann kollidiert mit Kleinbus in Neuenegg mit Baum und stirbt

In Neuenegg BE ist ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Lieferwagen mit einem Baum kollidiert und tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In Neuenegg BE ist am Donnerstag ein Mann in einem Waldstück mit seinem Kleinbus in einen umgestürzten Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Ein Kind, das ebenfalls im Kleinbus sass, blieb unverletzt.Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.